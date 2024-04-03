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Торонто Рэпторс — Лос-Анджелес Лейкерс 111:128, как сыграли, победил Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча НБА 3 апреля

«Лейкерс» обыграли на выезде «Торонто» благодаря дабл-даблу Дэвиса, у Леброна — 23 очка
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 111:128.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 26, Куикли - 20, Дик - 14, Олиник - 10, Нвора - 6, Гуйе - 6, Темпл - 6, Фриман - 5, Симмонс - 5, Браун - 5, Макдэниелс - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 25, Джеймс - 23, Дэвис - 21, Хатимура - 14, Кристи - 12, Динвидди - 9, Принс - 8, Хэйс - 7, Ривз - 7, Льюис - 2, Каслтон

Баскетболисты «Лейкерс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в девять очков. Вторую четверть выиграли хозяева, сократив разрыв между командами до шести баллов к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» закрепили свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 21 очко. Решающая четверть осталась за «Рэпторс», а общий результат — за командой из Калифорнии — «+17».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков, два подбора и семь передач. Американский лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 23 очка, сделал четыре подбора и девять передач. На счету центрового Энтони Дэвиса дабл-дабл: 21 очко, 12 подборов и одна передача.

В составе хозяев лучшим был канадский защитник Ар Джей Барретт, который набрал 28 очков, сделал шесть подборов и шесть передач. Другой защитник «Торонто» Иммануэль Куикли набрал 20 очков, сделал три подбора и шесть передач.

Регулярка НБА. Календарь
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