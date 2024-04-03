«Миннесота» обыграла «Хьюстон» и обеспечила себе финиш в зоне плей-офф Запада

В ночь со 2 на 3 апреля мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 113:106.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Рокетс»), на счету которого 26 очков, а также пять подборов и шесть результативных передач. Эта победа гарантировала «Миннесоте» финиш в зоне основного плей-офф турнирной таблицы Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Тимбервулвз» продолжают борьбу за общую победу на Западе с «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс», у всех трёх клубов по 52 победы в 75 матчах. «Хьюстон»потерпел второе поражение подряд и осложнил себе ситуацию в гонке за плей-ин.