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Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс 113:106, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 3 апреля

«Миннесота» обыграла «Хьюстон» и обеспечила себе финиш в зоне плей-офф Запада
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 113:106.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 25, Эдвардс - 21, Конли - 14, Андерсон - 13, Гобер - 12, Маклафлин - 11, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 7, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Ванвлит - 22, Смит II - 18, Уитмор - 14, Томпсон - 9, Грин - 8, Брукс - 5, Ландейл - 4, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Рокетс»), на счету которого 26 очков, а также пять подборов и шесть результативных передач. Эта победа гарантировала «Миннесоте» финиш в зоне основного плей-офф турнирной таблицы Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Тимбервулвз» продолжают борьбу за общую победу на Западе с «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс», у всех трёх клубов по 52 победы в 75 матчах. «Хьюстон»потерпел второе поражение подряд и осложнил себе ситуацию в гонке за плей-ин.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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