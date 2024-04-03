«Вашингтон» одержал неожиданную победу над «Милуоки», несмотря на трипл-дабл Адетокунбо

Сегодня, 3 апреля, в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Вашингтон Уизардс» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 117:113.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Крис Миддлтон отметился 24 очками, девятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Вашингтона» стал лёгкий форвард Кори Кисперт. Он набрал 27 очков и совершил семь подборов. Лёгкий форвард Дени Авдия отметился 23 очками, восемью подборами и пятью передачами. Защитник Джордан Пул добавил 16 очков и 13 передач.

После 76 матчей «Вашингтон» занимает 14-е место в Восточной конференции с 15 победами и 61 поражением. «Милуоки» расположился на третьей строчке с 47 победами в 75 играх.