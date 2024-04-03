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«Вашингтон» одержал неожиданную победу над «Милуоки», несмотря на трипл-дабл Адетокунбо

«Вашингтон» одержал неожиданную победу над «Милуоки», несмотря на трипл-дабл Адетокунбо
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Сегодня, 3 апреля, в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Вашингтон Уизардс» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 117:113.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 27, Авдия - 23, Батлер - 17, Пул - 16, Вукчевич - 14, Гилл - 12, Багли III - 4, Оморуи - 3, Дэвис - 1
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 24, Коннотон - 15, Портис - 12, Лопес - 6, Грин - 6, Бисли - 5, Краудер - 5, Галлинари - 3, Беверли - 2, Боучэмп, Ливингстон, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету трипл-дабл из 35 очков, 15 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Крис Миддлтон отметился 24 очками, девятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Вашингтона» стал лёгкий форвард Кори Кисперт. Он набрал 27 очков и совершил семь подборов. Лёгкий форвард Дени Авдия отметился 23 очками, восемью подборами и пятью передачами. Защитник Джордан Пул добавил 16 очков и 13 передач.

После 76 матчей «Вашингтон» занимает 14-е место в Восточной конференции с 15 победами и 61 поражением. «Милуоки» расположился на третьей строчке с 47 победами в 75 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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