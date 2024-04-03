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42 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио» и возглавить Западную конференцию

42 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио» и возглавить Западную конференцию
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Сегодня, 3 апреля, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счётом 110:105.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 42 очка, 16 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Аарон Гордон отметился 23 очками, семью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Сан-Антони» стал защитник Малаки Брэнэм. Он набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал одну передачу. Центровой Виктор Вембаньяма отметился даблом даблом: 23 очка, 15 подборов и восемь передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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