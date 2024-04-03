42 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио» и возглавить Западную конференцию

Сегодня, 3 апреля, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счётом 110:105.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 42 очка, 16 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Аарон Гордон отметился 23 очками, семью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Сан-Антони» стал защитник Малаки Брэнэм. Он набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал одну передачу. Центровой Виктор Вембаньяма отметился даблом даблом: 23 очка, 15 подборов и восемь передач.