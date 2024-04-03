Вембаньяме не хватило одного блока и двух передач, чтобы оформить квадрупл-дабл в НБА

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:110.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 23 очка (9 из 29 с игры, где 2 из 11 — трёхочковые), 15 подборов, девять блок-шотов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-9».

Примечательно, что 20-летнему баскетболисту не хватило одного блок-шота и двух передач для того, чтобы стать пятым игроком в истории лиги с квадрупл-даблом за матч. Ранее это удавалось Дэвиду Робинсону (1994 год), Хаким Оладжьювону (1990), Элвину Робертсону (1986) и Нейту Термонду (1974).