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Вембаньяме не хватило одного блока и двух передач, чтобы оформить квадрупл-дабл в НБА

Вембаньяме не хватило одного блока и двух передач, чтобы оформить квадрупл-дабл в НБА
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Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:110.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 23 очка (9 из 29 с игры, где 2 из 11 — трёхочковые), 15 подборов, девять блок-шотов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-9».

Примечательно, что 20-летнему баскетболисту не хватило одного блок-шота и двух передач для того, чтобы стать пятым игроком в истории лиги с квадрупл-даблом за матч. Ранее это удавалось Дэвиду Робинсону (1994 год), Хаким Оладжьювону (1990), Элвину Робертсону (1986) и Нейту Термонду (1974).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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