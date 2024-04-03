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НБА определила лучших игроков по итогам марта

НБА определила лучших игроков по итогам марта
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон признаны лучшими игроками марта в Западной и Восточной конференции НБА соответственно.

«Даллас» в марте одержал 11 побед при четырёх поражениях. Лука в этих встречах набирал в среднем 32,5 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 10,1 передачи.

«Нью-Йорк» в минувшем месяце выиграл девять игр и потерпел пять поражений. Брансон в среднем за матч набирал 28,8 очка при 48,1% с игры и отдавал 5,8 передачи.

Ранее сообщалось, что Дончич в следующем году может получить право на подписание пятилетнего супермаксимального контракта, который будет самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

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