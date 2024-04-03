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Лука Дончич побил рекорд «Далласа», державшийся почти 30 лет

Лука Дончич побил рекорд «Далласа», державшийся почти 30 лет
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич обошёл Джорджа Макклауда по количеству трёхочковых бросков за один сезон в истории франшизы. В настоящий момент в активе словенца 258 точных бросков из-за дуги. У Макклауда в сезоне-1995/1996 их было 257.

Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Маверикс» на выезде встречались с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась победой «воинов» со счётом 104:100.

Дончич провёл на паркете почти 40 минут и за это время набрал 30 очков, в том числе сделал пять трёхочковых бросков, а также совершил 12 подборов и отдал 11 результативных передач. До этого «Даллас» побеждал в течение семи матчей подряд.

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