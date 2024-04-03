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Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер признаны лучшими новичками в марте

Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер признаны лучшими новичками в марте
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер признаны лучшими новичками в Западной и Восточной конференции НБА соответственно по итогам марта.

Вембаньяма в минувшем месяце в среднем за матч набирал 23,2 очка, совершал 11,7 подбора и делал 3,8 блок-шота.

Миллер набирал 18,6 очка, делал 5,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за встречу.

Примечательно, что Виктор и Брэндон также признавались лучшими новичками в феврале.

Ранее сообщалось, что французскому центровому не хватило одного блок-шота и двух передач для того, чтобы стать пятым игроком в истории лиги с квадрупл-даблом за матч. Ранее это удавалось Дэвиду Робинсону (1994 год), Хакиму Оладжьювону (1990), Элвину Робертсону (1986) и Нейту Термонду (1974).

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