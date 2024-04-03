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Режиссёр «Последнего танца» раскрыл, почему Леброн не появился в документальном фильме

Режиссёр «Последнего танца» раскрыл, почему Леброн не появился в документальном фильме
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Режиссёр Джейсон Хехир, снявший документальный фильм «Последний танец», рассказал, почему в проекте не появлялся лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. По словам Хехира, это произошло, потому что он не желал затрагивать тему величайшего игрока всех времён.

«Если бы вы открыли эту дверь, вам пришлось бы это обсуждать, а я никогда не был заинтересован в таком обсуждении», — сказал Хехир на канале Bill Simmons в YouTube.

«Последний танец» вышел в 2020 году. Проект посвящён карьере прославленного игрока НБА Майкла Джордана. В сериале были использованы эксклюзивные кадры, снятые съёмочной группой, которая получила пропуск в «Буллз», а также показывались интервью со многими деятелями НБА.

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