Назван показатель Леброна, который в этом сезоне у него самый высокий за всё время в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) реализует трёхочковые броски с точностью в 41,7%. Этот показатель является самым высоким в карьере Джеймса за всё время выступления в лиге.

В прошлом сезоне показатели Леброна из-за дуги составляли 32,1% (пятый результат с конца). Второй результат у него был в сезоне-2012/2013, когда он выступал за «Майами Хит». Тогда точность бросков Джеймса с периметра составляла 40,6%.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 25,4 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,1 передачи.

Ранее Леброн объяснил, за счёт чего добился заметного прогресса в реализации трёхочковых бросков.