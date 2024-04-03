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Назван показатель Леброна, который в этом сезоне у него самый высокий за всё время в НБА

Назван показатель Леброна, который в этом сезоне у него самый высокий за всё время в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) реализует трёхочковые броски с точностью в 41,7%. Этот показатель является самым высоким в карьере Джеймса за всё время выступления в лиге.

В прошлом сезоне показатели Леброна из-за дуги составляли 32,1% (пятый результат с конца). Второй результат у него был в сезоне-2012/2013, когда он выступал за «Майами Хит». Тогда точность бросков Джеймса с периметра составляла 40,6%.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 25,4 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,1 передачи.

Ранее Леброн объяснил, за счёт чего добился заметного прогресса в реализации трёхочковых бросков.

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