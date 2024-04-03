Аналитический портал сравнил вероятного первого номера драфта 2025 года с Кириленко

Аналитический портал NBA University сравнил претендента на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купера Флэгга с Андреем Кириленко, который долгое время выступал за «Юту Джаз».

«Длинный размах рук. Элитные инстинкты и навыки защиты кольца. Убийственная скорость в обороне. Навыки в обращении с мячом, отличный пас и завершение. Есть только вопросы к броску (Флэггу есть куда расти)», – написал аккаунт NBA University в социальной сети X (ранее Twitter).

При этом портал прикрепил к посту коллаж, на котором находятся Флэгг и Кириленко.

Отметим, что большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. В декабре 2024 года студенту первого курса колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.