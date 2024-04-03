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Войнаровски: Джерри Уэст в третий раз будет введён в Зал славы

Войнаровски: Джерри Уэст в третий раз будет введён в Зал славы
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Известный инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал информацию о том, что легенда НБА Джерри Уэст в третий раз станет членом Зала славы. Никто из людей, связанных с баскетболом, не удостаивался подобной чести в истории.

На этот раз Уэст будет введён в Зал славы баскетбола за вклад в игру. Имеется в виду работа Джерри генеральным менеджером в таких командах, как «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз», а также консультирование «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В частности, Уэст помог построить династию «Уорриорз», которая выиграет четыре титула за последние 10 лет.

В первый раз Джерри был введён в Зал славы как игрок, во второй — как член сборной США на Олимпиаде 1960 года.

Джек Николсон посетил шестой матч серии «Лейкерс» – «Мемфис»:

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