Стало известно состояние Майкла Джордана, Мэджика Джонсона и Леброна Джеймса на 2024 год

В Forbes вышел обновлённый список всех миллиардеров мира на 2024 год. Благодаря ему стало известно актуальное состояние легенд НБА Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Мэджика Джонсона. Эти трое являются единственными игроками лиги, которые вошли в список.

Состояние Майкла Джордана оценивается в $ 3,2 млрд. В прошлом году он продал «Шарлотт Хорнетс» группе инвесторов за $ 3 млрд. За свою карьеру в лиге он заработал $ 90 млн, а также $ 2,4 млрд от спонсоров.

Мэджик Джонсон получил за свою карьеру в НБА $ 39,3 млн. Бóльшую часть его состояния составляет 60-процентная доля в компании по страхованию жизни Equitrust, активы которой выросли с $ 16 млрд до $ 26 млрд с момента прихода Джонсона в 2015-м. Его состояние оценивается в $ 1,2 млрд.

Состояние Леброна Джеймса оценивается в $ 1,2 млрд. В 2022 году он вошёл в клуб миллиардеров, заработав за свою карьеру в НБА порядка $ 480 млн. Баскетболист заработал около $ 900 млн от спонсорских сделок. В 2021 году форвард продал свою долю в продюсерской компании за $ 725 млн.

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