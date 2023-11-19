Успех вне баскетбола. Игроки НБА, заработавшие сотни миллионов после завершения карьеры

В современной НБА даже не самые именитые баскетболисты зарабатывают приличные деньги. Средняя зарплата по лиге составляет комфортные несколько миллионов долларов в год, ну а лучшие из лучших могут получить буквально сотни миллионов в рамках одного контракта. Но так было далеко не всегда! И именно поэтому многие звёзды прошлых лет сколотили своё состояние уже после того, как закончили играть в баскетбол.

В этой статье «Чемпионат» расскажет о пяти игроках, которые оказались успешнее (и богаче) остальных после завершения карьеры в НБА.

Хаким Оладжьювон

Состояние: $ 300 млн.

Хаким Оладжьювон Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Хаким Оладжьювон был одним из лучших баскетболистов своей эпохи, завоевавшим два чемпионских трофея, награды MVP регулярного сезона и финальной серии, а также звание лучшего защищающегося игрока. Он заработал внушительные $ 110 млн в НБА, но реального финансового успеха добился вне мира спорта.

Оладжьювон построил целую империю на инвестициях в недвижимость. Он начал вкладываться в эту сферу ещё во времена выступлений за «Рокетс», отдавая предпочтение рынку в Хьюстоне. Но после завершения карьеры Хаким начал покупать объекты, пригодные для застройки или переоборудования — и, конечно же, последующей продажи. Например, в 2006-м, через четыре года после ухода из НБА, он приобрёл участок площадью в 16,5 гектара рядом с космическим центром НАСА и превратил его в пансионат для пенсионеров. В том же году 25 единиц недвижимости Оладжьювона оценивалась в $ 100 млн.

На сегодняшний день он владеет квартирными комплексами, коммерческими зданиями, частными домами и парковками, благодаря чему состояние Мечты оценивается в $ 300 млн.

Винни Джонсон

Состояние: $ 500 млн.

Винни Джонсон Фото: Mike Powell /Getty Images

Винни Джонсон провёл 10 лет в «Детройте», где был надёжным шестым игроком и стал двукратным чемпионом НБА. Его 15-й номер выведен из обращения в «Пистонс». Но на баскетболе Джонсон заработал всего $ 6 млн, а внушительное состояние сколотил уже по окончании карьеры.

В 1996 году он основал компанию Piston Automotive, которая быстро зарекомендовала себя в качестве поставщика запчастей для крупнейших международных автомобильных компаний, в частности Ford и General Motors. Под его руководством Piston Automotive расширилась с одного объекта в Детройте до присутствия во множестве западных штатов, включая Мичиган, Иллинойс, Огайо, Миссури и Кентукки.

Теперь Piston Group также включает несколько других предприятий и занимает 191-е место в рейтинге крупнейших частных компаний США. Её суммарная выручка в 2023 году составила $ 3,2 млрд.

Джуниор Бриджман

Состояние: $ 600 млн.

Джуниор Бриджман Фото: Stephen J. Cohen/Getty Images

Джуниор Бриджман хорошо знаком поклонникам «Милуоки Бакс». Он удерживал рекорд по количеству проведённых матчей за команду до Янниса Адетокунбо, а его второй номер был выведен «оленями» из обращения. Но за свои 12 лет в НБА Бриджман получил всего $ 4,2 млн.

Именно поэтому ближе к концу карьеры он начал изучать, как работает франшиза ресторанов быстрого питания Wendy’s. Бриджман приобрёл один, потом ещё несколько, затем начал покупать заведения другой франшизы — Chilli’s. Так, к 2016 году в его распоряжении было аж 450 точек фаст-фуда.

Вскоре экс-баскетболист продал их все, чтобы вложиться в производство бутылок для Coca-Cola. Теперь его бутилирующая компания функционирует на территории нескольких американских штатов и планирует расширяться в Канаде. У Бриджмана также есть собственная инвестиционная фирма, которая спонсирует проекты в различных сферах индустрии.

Мэджик Джонсон

Состояние: $ 1,2 млрд.

Мэджик Джонсон Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

За всё время выступлений в НБА Мэджик Джонсон получил только $ 39,3 млн (без учёта инфляции). Это меньше, чем любой из топ-15 самых высокооплачиваемых игроков лиги заработает за один только сезон-2023/2024.

Однако уже после завершения карьеры Мэджик грамотно вложил эти средства. Он инвестировал в различные сферы, начиная от недвижимости и здравоохранения и заканчивая кинотеатрами и кофейнями Starbucks. Теперь большую часть его состояния составляет 60-процентная доля в компании по страхованию жизни Equitrust, активы которой выросли с $ 16 млрд до $ 26 млрд с момента прихода Джонсона в 2015-м.

Он также является миноритарным владельцем нескольких спортивных команд: «Вашингтон Коммандерс» из НФЛ, «Лос-Анджелес Спаркс» из WNBA, «Лос-Анджелес Доджерс» из МЛБ и «Лос-Анджелеса» из МЛС.

Майкл Джордан

Состояние: $ 3 млрд.

Майкл Джордан Фото: Scott Halleran/Getty Images

На вершине этого списка предсказуемо находится Майкл Джордан. За 15 лет, проведённых в НБА, он заработал «всего» $ 87 млн ($ 171 млн с учётом инфляции), зато теперь состояние легенды оценивается в целых $ 3 млрд.

Основным источником дохода Его Воздушества является, конечно же, его персональный бренд и многолетнее сотрудничество с Nike. Ежегодно он получает 5% от всех продаж Air Jordan. И, так как в 2022 фискальном году выручка компании составила аж $ 5 млрд, можно предположить, что сам Джордан ежегодно получает несколько сотен миллионов.

К тому же у Эм Джея есть несколько успешных инвестиций. Например, в беттинговую компанию DraftKings, команду NASCAR 23XI, собственный бренд текилы и даже несколько ресторанов. До недавнего времени в этот список также входила франшиза «Шарлотт Хорнетс» — изначально Джордан вложил в неё $ 275 млн, а прошлым летом продал контрольный пакет акций за $ 3 млрд.