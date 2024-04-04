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Впервые в истории лиги три игрока смогли набрать за сезон 20 или более трипл-даблов

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, он стал третьим баскетболистом в лиге, кому удалось набрать 20 трипл-даблов в нынешнем сезоне. Такое происходит впервые в истории НБА.

Помимо Луки, таким достижением отметились бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис (26) и сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (23).

Несмотря на перформанс Дончича, техасскому коллективу не удалось переиграть «Уорриорз» (100:104). Словенец отметился 30 очками, 12 подборами и 11 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем набирает 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 результативной передачи.

Встреча Луки Дончича и Николы Йокича перед матчем НБА: