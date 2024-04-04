Все результаты игрового дня НБА 4 апреля
Поделиться
Сегодня, 4 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 4 апреля
- «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:125.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 86:89.
- «Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:111.
- «Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 121:113.
- «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:106.
- «Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 101:111.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:117.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 133:85.
- «Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 122:101.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Детройта» Малачи Флинна. На его счету 50 очков, шесть подборов и пять результативных передач.
Также стоит упомянуть защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 40 очков, совершил один подбор и отдал восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Пул - 29, Кисперт - 17, Кузма - 17, Вукчевич - 15, Шампани - 13, Батлер - 9, Авдия - 7, Гилл - 6, Оморуи - 4, Болдуин Мл. - 3, Дэвис, Бернард
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Джеймс - 25, Хатимура - 19, Расселл - 18, Ривз - 16, Принс - 5, Динвидди - 4, Хэйс - 3, Реддиш, Винсент, Кристи, Каслтон, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
86 : 89
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 21, Покушевски - 11, Манн - 11, Тор - 9, Болден - 7, Макгауэнс - 7, Дав. Бертанс - 7, Уильямс - 5, Смит - 4, Блэк - 4, Бриджес, Мицич
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 24, Хендерсон - 22, Уокер - 14, Бэнтон - 12, Рит - 7, Мюррэй - 6, Рупер - 4, Тибулл, Браун, Шарп, Хагенс, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Томас - 27, Клауни - 22, Бриджес - 17, Клэкстон - 14, Шрёдер - 12, Финни-Смит - 10, Джонсон - 5, Уотфорд - 4, Уилсон - 4, Смит, Уокер, Шарп
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Халибёртон - 24, Топпин - 14, Несмит - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 8, Смит - 8, Шиппард - 8, Джексон - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Джонсон - 28, Хантер - 26, Мюррей - 24, Капела - 11, Богданович - 10, Бафкин - 9, Мэтьюз - 9, Крейчи - 4, Форрест, Ланди, Фернанду, Мэттьюз
Детройт Пистонс: Флинн - 50, Дюрен - 11, Сассер - 11, Мету - 9, Уайзмен - 9, Эвбуомван - 9, Айви - 8, Браун - 6, Каннингем, Роден, Умуде, Ноуэлл, Бейхайм, Фурнье
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
135 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Порзингис - 27, Тейтум - 24, Браун - 23, Хорфорд - 16, Холидэй - 12, Притчард - 11, Хозер - 10, Уайт - 8, Бриссетт - 2, Корнет - 2, Тиллман, Михайлюк
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 17, Дорт - 15, Джо - 13, Уоллес - 12, Холмгрен - 11, Уиггинс - 10, Уильямс - 7, Уильямс - 7, Уотерс III - 4, Бийомбо - 2, Мускала - 2, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
101 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Лопес - 25, Адетокунбо - 21, Портис - 19, Бисли - 10, Грин - 9, Коннотон - 6, Краудер - 6, Вашингтон Мл. - 3, Галлинари - 2, Боучэмп, Ливингстон, Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 35, Джексон - 15, Кларк - 14, Гудвин - 13, Ларэвиа - 9, Стивенс - 9, Джемисон - 7, Пиппен Мл. - 6, Кеннард - 3, Альдама, Симпсон, Перейра
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 117
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 36, Дэниэлс - 16, Уильямсон - 15, Мёрфи - 14, Валанчюнас - 11, Маршалл - 8, Джонс - 6, Нэнс - 2, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 24, Вагнер - 18, Картер - 14, Айзек - 8, Саггс - 7, Фульц - 5, Энтони - 5, Инглс - 4, Блэк, Океке, Харрис, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
133 : 85
Торонто Рэпторс
Торонто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рид - 23, Гарза - 16, Александер-Уолкер - 14, Моррис - 13, Гобер - 11, Макдэниелс - 8, Уоррен - 8, Миллер - 5, Андерсон - 3, Мур - 2, Майнотт - 2, Маклафлин, Никс
Торонто Рэпторс: Фриман - 16, Дик - 16, Куикли - 16, Нвора - 14, Макдэниелс - 13, Темпл - 7, Гуйе - 3, Williams, Барретт, Браун, Трент-мл., Олиник
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Букер - 40, Дюрант - 32, О'Нил - 17, Бол - 15, Бил - 7, Ойбанкс - 4, Гордон - 3, Нуркич - 2, Ли - 2, Окоги, Томас, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Мобли - 20, Аллен - 20, Гарлэнд - 15, ЛеВерт - 11, Страс - 9, Меррилл - 2, Нэнс, Томпсон, Мобли, Ньянг, Моррис, Джонс
Комментарии
- 4 апреля 2024
-
08:19
-
07:50
-
05:27
-
04:47
-
01:11
-
00:42
-
00:22
-
00:15
-
00:02
- 3 апреля 2024
-
23:21
-
22:48
-
22:47
-
22:29
-
21:54
-
21:36
-
21:19
-
20:54
-
20:47
-
20:10
-
19:37
-
18:55
-
18:49
-
18:17
-
18:02
-
17:49
-
17:19
-
16:51
-
16:09
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:23
-
13:44
-
13:10
-
12:51