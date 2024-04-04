Сегодня, 4 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 4 апреля

«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:125.

«Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 86:89.

«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:111.

«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 121:113.

«Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:106.

«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 101:111.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:117.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 133:85.

«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 122:101.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Детройта» Малачи Флинна. На его счету 50 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

Также стоит упомянуть защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 40 очков, совершил один подбор и отдал восемь передач.