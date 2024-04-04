Евролига: расписание всех матчей 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 33-го тура, который начнётся сегодня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч предпоследнего тура турнира, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 4 апреля:
«Црвена Звезда» — «Олимпиакос» (20:00 мск);
«Монако» — «Жальгирис» (20:00);
«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив (21:30 мск);
«Альба» — «Партизан» (21:30);
«Валенсия» — АСВЕЛ (21:45).
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».
Евролига. «Бавария» — «Барселона»
- 4 апреля 2024
-
10:05
-
09:35
-
09:23
-
08:19
-
07:50
-
05:27
-
04:47
-
01:11
-
00:42
-
00:22
-
00:15
-
00:02
- 3 апреля 2024
-
23:21
-
22:48
-
22:47
-
22:29
-
21:54
-
21:36
-
21:19
-
20:54
-
20:47
-
20:10
-
19:37
-
18:55
-
18:49
-
18:17
-
18:02
-
17:49
-
17:19
-
16:51
-
16:09
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:23