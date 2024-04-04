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Евролига: расписание всех матчей 4 апреля

Евролига: расписание всех матчей 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 33-го тура, который начнётся сегодня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч предпоследнего тура турнира, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблици

Расписание матчей Евролиги 4 апреля:

«Црвена Звезда» — «Олимпиакос» (20:00 мск);
«Монако» — «Жальгирис» (20:00);
«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив (21:30 мск);
«Альба» — «Партизан» (21:30);
«Валенсия» — АСВЕЛ (21:45).

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Бавария» — «Барселона»

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