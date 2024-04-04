Легендарный испанский баскетболист Руди Фернандес объявил о завершении игровой карьеры

39-летний испанский баскетболист «Реала» Мадрид Руди Фернандес объявил о завершении игровой карьеры по окончании нынешнего сезона, сообщает официальный аккаунт Евролиги в социальной сети X (ранее Twitter). Игрок принял решение рассказать о своём намерении в свой день рождения.

Руди выступает на профессиональном уровне с 2002 года. Проведя первые шесть лет своей карьеры в испанском клубе «Ховентут», он пробился в сборную Испании, с которой выиграл множество медалей на международном уровне. Фернандес является обладателем трёх медалей Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), двукратным чемпионом мира (2006, 2019) и четырёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022).

После «Ховентута» он провёл четыре года в НБА, выступая за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». С 2012 года испанец связал свою карьеру с «Реалом», где и проведёт свой последний матч. Вместе с мадридском клубом Руди смог завоевать три титула Евролиги.

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