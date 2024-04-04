Источник: Джулиус Рэндл пропустит остаток сезона НБА

Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл перенесёт операцию на правом плече и пропустит остаток нынешнего сезона НБА. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски. Джулиус в течение двух месяцев проходил реабилитацию, надеясь вернуться в строй.

В этом сезоне НБА Рэндл принял участие в 46 играх. В среднем за матч он набирает 24 очка, совершает 9,2 подбора, отдаёт пять результативных передач и ставит 0,3 блок-шота. «Нью-Йорк» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Игроки «Никс» одержали 44 победы и потерпели 31 поражение.

Ранее Рэндл высказал мнение, что его уход из «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году был связан с подписанием Леброна Джеймса.