Блэйк Гриффин назвал величайшим игроком Майкла Джордана

Тяжёлый форвард и неограниченно свободный агент Блэйк Гриффин назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времён, но отметил, что и Леброн Джеймс имеет значимые аргументы в этой дискуссии.

«Самое главное — это достижения. Майкл Джордан шесть раз становился MVP финалов НБА. Если посмотреть на его статистику, посмотреть на его достижения и на то, как он это сделал, то я не уверен, что кто-то когда-то превзойдёт его. Остальное — это просто придирки.

В какой-то степени это относится и к Леброну. Сперва я и сам так относился к нему. Люди ополчились против него, особенно когда он покинул Майами. Но все так придирались к нему, что я решил: «Конечно, он может тебе не нравиться как человек, но ты не можешь отрицать, насколько он хорош как баскетболист».

Нельзя допускать, чтобы личная неприязнь влияла на профессиональную оценку игрока. Я за Джордана в споре о том, кто величайший. Но я понимаю тех, кто считает, что это Леброн. Это ваша эпоха», — приводит слова Гриффина издание Fadeaway World.