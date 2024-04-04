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Игрок Евролиги рассказал, как его зарплата поднялась с $ 2200 до $ 500 000 и более

Игрок Евролиги рассказал, как его зарплата поднялась с $ 2200 до $ 500 000 и более
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Форвард «Басконии» Чима Монеке поделился подробностями, как менялась его зарплата на протяжении карьеры. По словам баскетболиста, в первый год он получал около $ 2200 — $ 3500. Во второй год оклад достиг $ 3700, в третий — $ 7200, в четвёртый — $ 15 000. После этого он смог зарабатывать $ 500 000 и более. Чима прошёл путь от второго дивизиона Франции к Евролиге, ненадолго съездив в НБА.

«Жизнь прекрасна. Но так было не всегда. Мне потребовалось четыре года, чтобы зарабатывать более $ 100 000. Мой путь был более долгим, но я добился того, о чём мечтал и ради чего упорно трудился», — сказал Монеке на своём канале в YouTube.

Фото: Скриншот трансляции

Евролига. «Баскония» — «Анадолу Эфес»:

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