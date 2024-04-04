Евролига вот-вот совершит важный шаг, но сможет ли Дубай заменить клубы из России?

Уже более двух лет команды из России не играют в Евролиге. Не потому, что сами этого не хотят, а потому, что последняя это делать пока не позволяет. И если плюсов от отстранения, инициированного исключительно по политическим причинам, не отыскать, то вот минусов не замечать не получится. В проигрыше оказались не только российские клубы и их болельщики, но и команды Европы, фанаты баскетбола из Старого света, а также сама Евролига. Потеря такого огромного рынка, богатых спонсоров и сильных соперников пройти незамеченной никак не могла. «Согласен ли я с тем, что ЦСКА должен вернуться в Евролигу? Не только ЦСКА. <…> Город Санкт-Петербург — крайне притягательное место для любого фаната. Нужно ли говорить вообще о перспективах того, что может дать «Газпром» Евролиге? Они спонсировали Лигу чемпионов», — в интервью «Чемпионату» в середине января скажет исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

Примечательно, что отцеплены от турнира российские клубы оказались в очень непростой момент. Интерес к баскетболу сейчас крайне велик. И чтобы оседлать волну, в очередь нужно запрыгнуть одними из первых. Грядёт передел рынка. Почву прощупывает даже НБА, которая деньги считать умеет. Не так давно североамериканская лига заказала целое исследование у инвестиционного банка Raine Group — всё для того, чтобы оценить возможности, которые ей может предоставить не до конца вспаханное поле Европы.

Природа, как известно, не терпит пустоты. И раз с «Газпромом» дел сейчас вести нельзя, то нужно отыскать того, с кем их вести будет возможно. В главном европейском турнире клубного баскетбола взоры обратили в сторону ОАЭ, которые сейчас часто называют новой Швейцарией. Страна не один год развивается семимильными темпами, привлекая спонсоров со всех уголков планеты. Эмираты не стесняются пробовать что-то новое и уже давно вышли за пределы нефтянки. Строительство, торговля, туризм. А теперь и спорт. Какое-то время назад ближневосточное государство решило двигаться в сторону баскетбола. Бизнес-интересы обеих сторон совпали.

Разговоры о появлении в Евролиге команды из Дубая (говорят, клуб будет именно оттуда) звучат уже давно, но официально решение до сих пор так и не принято. Хотя как утверждают люди осведомлённые — клубу из ОАЭ в Европе быть! Для приличия стороны решили соблюсти некоторые формальности. Чтобы сделка стала возможной, шейхи и функционеры договорились, что для начала команда из Эмиратов заявится в одну из европейских лиг. Выбор пал на Адриатическую. После этого ближневосточный коллектив будет принят в Еврокубок, где задержится на сезон (хотя, возможно, и на два), а после попадёт в Евролигу.

Матч «Реал» — АСВЕЛ, сезон-2023/2024 Фото: Angel Martinez/Getty Images

Каждый получит то, чего хотел. Дубай добьётся своего. Евролига с командами заработает хорошие деньги (по инсайдерским данным, речь идёт о € 69 млн — 13 клубов-акционеров будут получать по миллиону в течение пяти лет, а самой Евролиге достанется € 4 млн). Идею поддерживает в том числе и президент ЦСКА Андрей Ватутин: «Я был и остаюсь одним из сторонников включения команды из Эмиратов. Это огромный рынок на Ближнем Востоке и в Азии. <…> Это могло бы помочь Евролиге экономически. Там предлагают хорошие деньги, и грех отказываться». И если с денежным вопросом всё более-менее понятно, то с чисто игровым всё не так однозначно. С момента отстранения российских клубов Евролига лишилась не только финансовых вливаний из России, но и сильных команд, её представляющих.

Пока неясно, кто будет выступать за эмиратский клуб и какие звёзды туда в итоге поедут. Поговаривают, что шейхи могут с лёгкостью заполучить Николу Миротича, Майка Джеймса или Шейна Ларкина. Понравится ли болельщикам такой «букет»? Не всем. Как и командам, звёзд у которых уведут всесильные шейхи. Чтобы страсти не накалялись, Евролига может придумать какой-то механизм, толстосумов как-то ограничивающий. Но одного Евролига сделать точно не сможет. Советская школа баскетбола была одной из сильнейших в мире. Её славные традиции продолжила школа российская. Лишиться возможности конкурировать с ней — словно выстрелить себе в ногу.

ЦСКА — второй по количеству титулов клуб в истории Евролиги, играть против которого — уже удовольствие. Говорят, Оливье Хэнлан выбрал армейцев в том числе благодаря их громкому имени и богатой истории. Ничего этого у Дубая пока нет. И потому заменить российские клубы участником с Ближнего Востока точно не выйдет. И всё же плюсы от появления команды из ОАЭ точно будут. Благодаря нескончаемым денежным потокам с Ближнего Востока возможностей у команд так или иначе станет больше. Повысится интерес, а с ним придут и новые спонсоры. Ну а когда в Евролигу вернётся Россия (а мы верим, что так и будет), эффект может стать поистине ошеломляющим. Не зря же идею с Дубаем поддерживает даже Ватутин.