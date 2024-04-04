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Шакил О'Нил: «Дрим-Тим 2» могла бы победить «Дрим-Тим 1»

Шакил О'Нил: «Дрим-Тим 2» могла бы победить «Дрим-Тим 1»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил высказал мнение, что национальная команда США 1994 года, известная также как «Дрим Тим 2», могла победить «Дрим-Тим» 1992-го.

«Я должен был попасть в «Дрим-Тим 1». Они хотели меня успокоить, и в итоге я оказался в «Дрим-Тим 2». Мы выиграли чемпионат мира. Потом меня включили в «Дрим-Тим 3». Это была какая-то шутка. Победить на Олимпиаде оказалось легко. Теперь уже не так просто. Я знаю, что вернутся Леброн и другие парни. Разрыв между Европой и США сейчас очень незначительный. Думаю, «Дрим-Тим 2» могла бы победить «Дрим-Тим 1», — сказал Шакил в своём подкасте.

Ранее О'Нил высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

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