«Если бы я был третьим на драфте, то он собирал бы яблоки». Миличич — о Кармело Энтони

Бывший центровой «Детройт Пистонс» Дарко Миличич ответил на слова Кармело Энтони, который недавно рассказал, как однажды искал сербского игрока, чтобы доказать, что он круче его.

«Я слышал истории о Дарко и «Детройт Пистонс» и сразу же приготовился отправиться туда. Мне нужно было выследить его. Я ходил в каждый спортзал, чтобы найти его. Да, это реальная история. Я хотел найти его, побить его один на один и доказать, что я должен был быть первым выбором для «Детройт Пистонс», — сказал Энтони, выступая в подкасте Дуэйна Уэйда.

Ответ Миличича не заставил себя долго ждать.

«Он до сих пор о чём-то ноет… О чём ты ноешь? Ты третий! Что ты хочешь? Вы с ума сошли? Возможно, если бы я был третьим, то до сих пор играл бы, а он собирал бы яблоки.

Я слышал, что он преследовал меня, но так и не видел его. Если бы он захотел, то нашёл бы меня, он знал, где я. Это их гангстерские истории, знаете, типа: «Я его искал, чтобы показать ему». Что ты хочешь мне показать? Ему нужно поскорее успокоиться», — сказал Миличич в подкасте Jao Mile.

Весь спор о драфте НБА 2003 года, когда первым номером на нём был Леброн Джеймс, Дарко Миличич – вторым, а Кармело Энтони — третьим.