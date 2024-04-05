Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен новый рекламный партнёр НБА

Стал известен новый рекламный партнёр НБА
Комментарии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявило, что новым рекламным партнёром лиги станет корейская музыкальная группа Le Sserafim.

Согласно имеющейся информации, группа станет главным азиатским амбассадором НБА. Ранее участницы группы (Сакура, Чхэвон, Юнджин, Кадзуха, Ынчхэ. — Прим. «Чемпионата») посещали матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который состоялся 2 ноября 2023 года. Тогда же группа познакомилась и с легендой НБА Мэджиком Джонсоном.

Также в феврале девушки прерывали свой тур для продвижения нового альбома Easy, чтобы посмотреть «Матч всех звёзд». Кроме того, группа недавно опубликовала музыкальный клип, в котором девушки выступали в форме разных команд НБА.

Материалы по теме
«Лейкерс» обыграли на выезде «Вашингтон» благодаря дабл-даблу Дэвиса, у Леброна 25 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android