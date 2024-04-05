Стал известен новый рекламный партнёр НБА

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявило, что новым рекламным партнёром лиги станет корейская музыкальная группа Le Sserafim.

Согласно имеющейся информации, группа станет главным азиатским амбассадором НБА. Ранее участницы группы (Сакура, Чхэвон, Юнджин, Кадзуха, Ынчхэ. — Прим. «Чемпионата») посещали матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который состоялся 2 ноября 2023 года. Тогда же группа познакомилась и с легендой НБА Мэджиком Джонсоном.

Также в феврале девушки прерывали свой тур для продвижения нового альбома Easy, чтобы посмотреть «Матч всех звёзд». Кроме того, группа недавно опубликовала музыкальный клип, в котором девушки выступали в форме разных команд НБА.