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НБА оштрафовала «Сиксерс» на шестизначную сумму за участие Эмбиида в матче с «Оклахомой»

НБА оштрафовала «Сиксерс» на шестизначную сумму за участие Эмбиида в матче с «Оклахомой»
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовало клуб «Филадельфия Сиксерс» на $ 100 000 за нарушение правил информирования лиги о травмах.

«Филадельфия Сиксерс» не смогла точно указать статус готовности к игре Джоэла Эмбиида перед игрой с «Оклахома-Сити Тандер», которая состоялась 3 апреля. Эмбиид был указан как игрок, который пропустит встречу, в первоначальном отчёте «Филадельфии» о травмах. Однако впоследствии он участвовал в игре. Штраф включает также и предыдущие нарушения «Сиксерс» правил информирования о травмах», — сказано в пресс-релизе лиги.

Напомним, матч между «Филадельфией Сиксерс» и «Оклахома-Сити Тандер» завершился в пользу «Сиксерс» со счётом 109:105. Эмбиид смог набрать 24 очка, сделать шесть подборов, а также семь передач и три перехвата.

Заявление Эмбиида:
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