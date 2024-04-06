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Виктор Вембаньяма в очередной раз стал рекордсменом

Виктор Вембаньяма в очередной раз стал рекордсменом
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Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в очередной раз установил новое достижение.

Показатель эффективности Виктора стал самым высоким среди всех новичков НБА в XXI веке, сообщает портал StatMamba. Он составляет 22,9%.

Полный рейтинг лучших новичков в истории НБА теперь выглядит так:

  1. Уилт Чемберлен (28,1%).
  2. Уолт Беллами (26,6%).
  3. Дэвид Робинсон (26,3%).
  4. Оскар Робертсон (25,9%).
  5. Майкл Джордан (25,8%).
  6. Боб Петтит (24,9%).
  7. Арвидас Сабонис (24,7%).
  8. Элджин Бэйлор (23,6%).
  9. Рэй Феликс (23,1%).
  10. Виктор Вембаньяма (22,9%).

Напомним, Виктор в текущем сезоне НБА провёл 68 матчей. В среднем за игру он набирает 21,1 очка, делает 10,6 подбора, 1,3 перехвата и 3,8 передачи.

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