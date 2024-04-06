Виктор Вембаньяма в очередной раз стал рекордсменом

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в очередной раз установил новое достижение.

Показатель эффективности Виктора стал самым высоким среди всех новичков НБА в XXI веке, сообщает портал StatMamba. Он составляет 22,9%.

Полный рейтинг лучших новичков в истории НБА теперь выглядит так:

Уилт Чемберлен (28,1%). Уолт Беллами (26,6%). Дэвид Робинсон (26,3%). Оскар Робертсон (25,9%). Майкл Джордан (25,8%). Боб Петтит (24,9%). Арвидас Сабонис (24,7%). Элджин Бэйлор (23,6%). Рэй Феликс (23,1%). Виктор Вембаньяма (22,9%).

Напомним, Виктор в текущем сезоне НБА провёл 68 матчей. В среднем за игру он набирает 21,1 очка, делает 10,6 подбора, 1,3 перехвата и 3,8 передачи.