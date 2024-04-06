Виктор Вембаньяма в очередной раз стал рекордсменом
Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в очередной раз установил новое достижение.
Показатель эффективности Виктора стал самым высоким среди всех новичков НБА в XXI веке, сообщает портал StatMamba. Он составляет 22,9%.
Полный рейтинг лучших новичков в истории НБА теперь выглядит так:
- Уилт Чемберлен (28,1%).
- Уолт Беллами (26,6%).
- Дэвид Робинсон (26,3%).
- Оскар Робертсон (25,9%).
- Майкл Джордан (25,8%).
- Боб Петтит (24,9%).
- Арвидас Сабонис (24,7%).
- Элджин Бэйлор (23,6%).
- Рэй Феликс (23,1%).
- Виктор Вембаньяма (22,9%).
Напомним, Виктор в текущем сезоне НБА провёл 68 матчей. В среднем за игру он набирает 21,1 очка, делает 10,6 подбора, 1,3 перехвата и 3,8 передачи.
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