Экс-игрок «Лейкерс» Барнс рассказал, как Коби Брайант ему помог

Экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Барнс рассказал о том, как легендарный Коби Брайант помог ему закрыть штрафы, которые он заработал в НБА.

«Не знаю, что это был за инцидент, но чувствую, что я отыграл в нём какую-то роль. Многие люди могут этого не понять, но я командный игрок и знал, когда нужно остановиться. У меня не было желания стать высокомерным, но это правда, что всегда играл до тех пор, пока мне больше не хотелось продолжать Это нелегко говорить, но у меня есть понимание того, какова была моя роль. Знаю, когда приходит время отступить. Иногда такое случается, но в этом не было ничего личного. Это касалось только нашей команды. Может, и не самый крутой, но, если уж на то пошло, то у меня не было сомнений встать на защиту своей команды. Я бы даже нанёс удар первым, если бы знал, что это поможет нам победить. Коби всегда был рядом со мной, и тогда он взял на себя ответственность за меня. Кажется, одна из девушек говорила о том, что это он закрыл мой штраф, хотя мне Коби ничего не сказал. Я, мягко говоря, удивился и ответил: «Что, правда? Коби мой братан», — приводит слова Барнса портал Clutch Points.