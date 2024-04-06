Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Лейкерс» Барнс рассказал, как Коби Брайант ему помог

Экс-игрок «Лейкерс» Барнс рассказал, как Коби Брайант ему помог
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Барнс рассказал о том, как легендарный Коби Брайант помог ему закрыть штрафы, которые он заработал в НБА.

«Не знаю, что это был за инцидент, но чувствую, что я отыграл в нём какую-то роль. Многие люди могут этого не понять, но я командный игрок и знал, когда нужно остановиться. У меня не было желания стать высокомерным, но это правда, что всегда играл до тех пор, пока мне больше не хотелось продолжать Это нелегко говорить, но у меня есть понимание того, какова была моя роль. Знаю, когда приходит время отступить. Иногда такое случается, но в этом не было ничего личного. Это касалось только нашей команды. Может, и не самый крутой, но, если уж на то пошло, то у меня не было сомнений встать на защиту своей команды. Я бы даже нанёс удар первым, если бы знал, что это поможет нам победить. Коби всегда был рядом со мной, и тогда он взял на себя ответственность за меня. Кажется, одна из девушек говорила о том, что это он закрыл мой штраф, хотя мне Коби ничего не сказал. Я, мягко говоря, удивился и ответил: «Что, правда? Коби мой братан», — приводит слова Барнса портал Clutch Points.

Материалы по теме
Пол Пирс: влияние Карри больше, чем Джордана, Брайанта и Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android