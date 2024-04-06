Пол Джордж вспомнил, как Коби Брайант оплатил вечеринку на $ 40 тыс.

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал историю о том, как Коби Брайант потратил почти $ 40 тыс., чтобы оплатить их вечеринку.

В подкасте Podcast P Пол Джордж вспомнил щедрость Коби Брайанта, рассказав историю о том, как он, Джон Уолл и Демаркус Казинс пошли в клуб на вечеринку. Все три игрока накануне заключили контракты новичков, но Джордж, в отличие от Уолла и Казинса, переживал из-за большой траты денег, поскольку не был уверен, станет ли он звездой НБА и получит ли большой контракт в будущем.

«Итак, Джон и Демаркус говорят: давайте возьмем бутылку Ace. Я такой — не, я не хочу этого делать… Затем, знаете, выходят три девушки и выносят много этих бутылок. Я такой: «Чёрт возьми»… Я жутко нервничаю, когда выносят эти бутылки. Затем меня кто-то тянет сзади, и это Коб. «Эй, чувак. Всем приятного вечера», — говорит он и уходит… Девушка говорит: «Да. Коб позаботился об этом. Он заплатил за это», — рассказал Джордж, добавив, что, по его оценкам, счёт за вечер составил от $ 30 тыс. до 40 тыс.