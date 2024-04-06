«Это правильный выбор». Кендрик Перкинс — о решении Бронни Джеймса заявиться на драфт

Чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс высказал своё мнение о решении сына Леброна Джеймса Бронни заявиться на драфт 2024 года.

«Это правильный шаг. Я всегда говорил, что не верю, что Бронни создан для колледжа. Думаю, он будет чертовски хорошим профессионалом. Я не говорю, что он будет таким же, как его отец, не говорю, что у него будет карьера уровня участника Матча всех звёзд, но у него получится отличная профессиональная карьера.

Мне очень нравится, что Бронни Джеймс заявляется на драфт, пробует свои силы и тренируется перед скаутами НБА и генеральными менеджерами, чтобы показать, на что он способен, потому что он готов уже сейчас. С его игрой и тем, как он способен создавать пространство для партнёров, с его IQ, его атлетизмом, тем, как он защищается на периметре, я просто думаю, что это был правильный выбор», — заявил Перкинс на шоу First Take.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA.