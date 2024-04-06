Пол Пирс: я могу заявиться на драфт этого года и стать первым номером

Экс-игрок НБА Пол Пирс высказался об уровне драфта 2024 года, который состоится летом, после окончания нынешнего сезона.

«Нам предстоит, возможно, самый слабый драфт в истории. Я могу заявиться на него и стать первым номером», — приводит слова Пирса NBA Retweet в социальной сети X (ранее — Twitter).

Согласно мок-драфту на официальном сайте НБА, первым в списке идёт Александр Сарр, которого сравнивают с Джареном Джексоном. Под вторым номером могут выбрать француза Заккари Рисашэ, который похож по игре на Харрисона Барнса. На третьей строчке расположился Рид Шепард, в котором отмечают схожесть с Кирком Хайнрихом.

Сын Леброна Джеймса Бронни на днях заявил, что отправил заявку на участие в следующем драфте. Форвард «Лейкерс» рассказывал, что мечтает поиграть со своим сыном в одной команде.