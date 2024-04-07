«Он будет лучшим «фрэшменом» со времён Дюранта». Билл Симмонс высказался о Купере Флэгге

Известный баскетбольный обозреватель Билл Симмонс поделился своим мнением о перспективах Купер Флэгга, которого считают лучшим молодым игроком на драфте 2025 года.

«Я только что посмотрел, как Купер Флэгг выиграл национальный чемпионат среди школьников. Он будет лучшим «фрэшменом» со времён Зайона Уильямсона. Но он ещё лучше Зайона. Он будет лучшим со времён Кевина Дюранта. Это интересно, потому что в его стиле игры есть кое-что от Кевина. У него есть возможность быть лидером атаки.

Но тот, кого он мне больше всего напоминает, так это Кевин Гарнетт. Оборона, подборы, ментальность и фундаментальное понимание баскетбола. Он игрок, который приносит победы. Этим игроком и был Гарнетт.

В нём есть немного и от Данкана, он всегда принимает правильное решение. Для меня он — 75% от Гарнетта, 20% от Дюранта и 5% от Данкана.

Команды, планируйте свой «танкинг» под драфт 2025 года! Нужно забирать этого парня», — заявил Симмонс в своих социальных сетях.

Купер Флэгг привёл свою команду из школы Montverde к победе в национальном турнире. Коллектив закончил сезон без поражений и с 33 победами.

Купер Флэгг провёл первый матч за школу Montverde