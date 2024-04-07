Барнс: Гарнетт точно хотел перейти в «Лейкерс», но Коби Брайант ему не перезвонил

Экс-игрок НБА Мэтт Барнс поделился деталями о том, почему легендарный баскетболист Коби Брайант не захотел объединяться с Кевином Гарнеттом в 2008 году.

«Гарнетт точно хотел перейти в «Лейкерс». Но Коби ему не перезвонил, потому что он не хотел к себе ещё одну суперзвезду. Он хотел доказать, что может выиграть титул сам.

Кевин также мог оказаться с нами в «Голден Стэйт Уорриорз». Нам казалось, что если к нашему коллективу We Believe присоединится Гарнетт, то точно может что-то получиться. Но в итоге не вышло», — рассказал Барнс в подкасте с Полом Джорджем.

В прошлом году Гарнетт рассказывал, что хотел объединиться с Коби в 2008 году. В итоге Кевин оказался в «Бостоне», где смог выиграть свой единственный титул в карьере.

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