«Против них сложно защищаться». Богдан Богданович назвал лучший дуэт в НБА

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» серб Богдан Богданович считает, что дуэт Джамала Маррея и Николы Йокича из «Денвер Наггетс» является лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

«Джамал потрясающий игрок. Он и Йокич — лучший дуэт в лиге, против них сложно защищаться. Когда Йокичу нужно найти кого-то, кто мог бы забросить мяч, у него есть Маррей, и это, по сути, всё», — приводит слова Богдановича портал Eurohoops.

«Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс» встретились на площадке сегодня, 7 апреля. Игра завершилась со счётом 142:110 в пользу действующих чемпионов лиги «Наггетс».

Напомним, Богданович в текущем сезоне в среднем за игру набирает 16,9 очка, делает 3,5 подбора, 3,1 передачи, а также 1,2 перехвата.