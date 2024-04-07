Гилберт Аренас предложил идею для сохранения «Большой тройки» в «Уорриорз»

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился своим мнением о том, каким образом клуб «Голден Стэйт Уорриорз» может сохранить «Большую тройку» после сезона-2023/2024.

«У «Большой тройки» сейчас всё в порядке, они держатся вместе. Причина, по которой я говорю на эту тему, в том, что если они смогут переподписать Клэя, предложив не самый жирный гонорар, то у них будет столько денег, что они смогут подписать контракт с Полом Джорджем. Если они смогут подписать Пола Джорджа и вывести Клэя со скамейки запасных, то «Большая тройка» возродится, теперь это будет очень большая тройка», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Напомним, контракт Пола Джорджа с «Лос-Анджелес Клипперс» заканчивается в предстоящем году. У Клэя Томпсона, в свою очередь, контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» истекает в этом году.