Трей Янг рассказал о том, как он себя чувствует и когда начнёт работать с мячом

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал о своём физическом состоянии.

«Мне становится лучше, я близок к тому, чтобы полностью восстановиться, тогда у меня получится выйти на корт и немного поработать с мячом. Если бы я не был разыгрывающим, которому для дриблинга требовались обе руки, то, вероятно, смог бы вернуться, может быть, на этой неделе. В следующий понедельник у меня назначена ещё одна встреча с врачом. Надеюсь, что сейчас у меня получится проходить обследования каждый понедельник. В этом случае я ещё быстрее смогу убедиться в том, что моя рука в порядке. Надеюсь, на следующей неделе я смогу собраться с силами и выйти на площадку для небольшой работы с мячом», — приводит слова Янга портал Sports Illustrated.

Напомним, Янг не выходил на площадку с февраля. Тогда в матче с «Торонто Рэпторс» он получил разрыв лучевой коллатеральной связки на пятом пальце левой руки.