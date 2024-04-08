«Мне очень больно». Пиппен рассказал, что он сожалеет, что не сблизился с Джорданом

Легендарный форвард «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Скотти Пиппен рассказал, что он сожалеет, что не смог сблизиться с легендарным Майклом Джорданом.

«Обычно я не позволяю нашему отсутствию близких отношений беспокоить меня. У меня много друзей. Но бывают случаи, и просмотр документального фильма был определённо одним из них, когда я думаю о том, какими бы я хотел видеть наши отношения, и мне становится больно. Очень больно. Я ни в коем случае не являюсь невиновной стороной. Я упустил несколько моментов, которые могли бы изменить ситуацию, и мне придётся с этим жить», — написал Пиппен в своей книге.

В 1987 году Джордан подарил Пиппену набор клюшек для гольфа. Джордан любил играть в гольф и приглашал Пиппена играть с ним в свободное время. Однако Пиппен никогда не присоединялся к Джордану на гольф-полях.

«Ещё одна возможность, если её можно так назвать, появилась летом 1993 года, и я чувствую себя ужасно каждый раз, когда думаю об этом. Отец Майкла, Джеймс Джордан, был убит. Они были неразлучны. Когда я услышал эту новость, я должен был сразу же связаться с Майклом. Вместо этого я обратился в отдел по связям с общественностью «Буллз», и когда мне сказали, что никто из организации не связывался с ним, я сдался. Потеряв за три года до этого собственного отца, я, возможно, смог бы утешить Майкла. До сих пор мы с ним не разговаривали о смерти».