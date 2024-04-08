Виктор Вембаньяма превзошёл достижение Тима Данкана

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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма обошёл Тима Данкана по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ блок-шотами в дебютном сезоне в НБА.

Теперь француз занимает третье место по этому показателю. Впереди него только Дэвид Робинсон — 7 (1989-1990) и Шакил О'Нил — 4 (1992-1993).

Напомним, сегодня в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 126:133.

Французский центровой оформил дабл-дабл: 33 очка, 18 подборов и шесть передач.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Сиксерс» стал разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 52 очка и сделавший четыре подбора и семь передач.