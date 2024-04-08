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Мэтт Барнс: Док Риверс продолжает воровать деньги у «Милуоки»

Мэтт Барнс: Док Риверс продолжает воровать деньги у «Милуоки»
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Экс-игрок НБА, чемпион 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс высказал мнение по поводу главного тренера «Милуоки Бакс» Дока Риверса, который возглавил команду в январе этого года.

«Док Риверс продолжает воровать деньги у «Милуоки», — написал Барнс в социальных сетях.

В настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. На счету игроков «Бакс» 47 побед и 31 поражение. Команда идёт на серии из четырёх поражений. В следующем матче подопечные Дока Риверса с «Бостон Селтикс» (10 апреля).

Ранее Барнс рассказал, как в сезоне 2003/2004 играл вместе с Деннисом Родманом в Американской баскетбольной ассоциации (AБA).

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