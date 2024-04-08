Владимир Гомельский назвал лучшие и худшие Олимпиады в истории

Легендарный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал лучшие и худшие, по его мнению, Олимпийские игры в истории.

«Думаю, что самая хорошо организованная Олимпиада была в Нагано в 1998 году. Но она была ужасной по атмосфере и обслуживанию. Самые лучшие по атмосфере, как мне кажется, были наши Олимпиады — московская и сочинская. Очень гостеприимной была Олимпиады в Сиднее. А самой худшей была Олимпиада в Атланте», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Олимпиада в Атланте проходила в 1996 году. Во время Игр произошёл теракт, в котором погибло два человека.

Ранее Гомельский ответил на вопрос одного из пользователей его сайта по поводу слабых концовок ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.