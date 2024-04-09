Войнаровски: экс-баскетболистка сборной Беларуси Хардинг может стать тренером «Шарлотт»

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что руководству «Шарлотт Хорнетс» было дано разрешение провести собеседование с тренером фарм-клуба «Сакраменто Кингз» в Лиге развития Линдзи Хардинг. Специалистка может стать первой женщиной на посту главного тренера в истории НБА.

В нынешнем сезоне G-лиги Хардинг вывела свою команду в финал Западной конференции и получила награду «Тренер года».

Во время своей игровой карьеры Линдзи принимала участие в матчах сборной Беларуси, с которой смогла занять четвёртое место на чемпионате Европы. Хардинг также выступала за «Динамо» Курск в сезонах-2010/2011 и 2015/2016.

«Хорнетс» также было разрешено провести собеседование с ассистентами «Денвер Наггетс», «Бостон Селтикс», «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз».