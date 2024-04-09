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Владимир Гомельский объяснил, в чём ЦСКА сейчас уступает прямым конкурентам в ЕЛ

Владимир Гомельский объяснил, в чём ЦСКА сейчас уступает прямым конкурентам в ЕЛ
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу выступления ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. У Гомельского поинтересовались, не считает ли он, что армейцы проигрывают прямым конкурентам в атлетизме.

«Игроки передней линии ЦСКА менее остро действуют в позиционном нападении, менее агрессивно действуют в защите, чем прямые конкуренты в командах соперников. По поводу чистого атлетизма я позволю себе не согласиться», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 25 побед при 10 поражениях. В следующем туре (13 апреля) армейцы сыграют с УНИКСом, который сейчас на первом месте с тем же количеством побед – поражений.

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