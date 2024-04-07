Игроки ЦСКА — одни из лучших в Евролиге. Какая же всё-таки банда была у армейцев!

Не так давно вся баскетбольная Европа отмечала историческое достижение американского разыгрывающего «Монако» Майка Джеймса, ставшего лучшим бомбардиром в истории Евролиги. В этом статусе Майк пребывает с 7 марта, когда в матче регулярного чемпионата с «Црвеной Звездой» он набрал необходимое количество очков, которых ему не хватало для выхода на первое место. Джеймсу было нужно 13 — в корзину соперников он вколотил 20. Американец обошёл грека Вассилиса Спанулиса, который уже завершил карьеру (на данный момент у Джеймса 4541 очко — у Спанулиса 4455). Но вот новый матч — и новые герои. Со второго места Спанулиса сместил разыгрывающий АСВЕЛа Нандо Де Коло (4472). Казалось бы, ещё совсем недавно и Де Коло, и Джеймс представляли ЦСКА, помогая московской команде вписывать своё имя в историю. Тот факт, что оба сейчас в самом топе Евролиги по одному из важнейших статистических показателей, лишний раз говорит, какие же сильные баскетболисты играли за красно-синих.

Но если копнуть немного глубже, картина заиграет новыми красками. На первых позициях Евролиги в том или ином показателе сплошь бывшие армейцы. Начать перечисление можно откуда угодно. Начнём с графы сыгранных встреч, где первое место (424 матча) удерживает центровой «Милана» Кайл Хайнс, отыгравший за армейцев с 2013 по 2020 год. А третьим не так давно стал Серхио Родригес, который сейчас защищает цвета мадридского «Реала» (400 игр). Неудивительно, что и Хайнс, и Родригес находятся в топ-10 по сыгранным минутам. По этому показателю американец и испанец в настоящий момент на четвёртом (8775 мин. 51 сек) и восьмом месте соответственно (8222 мин. 15 сек). Родригес, кстати, присутствует и в топ-10 по набранным в Евролиге очкам, занимая седьмое место (3734).

Та же самая банда экс-армейцев присутствует и в графе «реализованные двухочковые броски»: Хайнс — второй (1332), Де Коло — пятый (1013), а Джеймс — восьмой (994). На монотонном фоне легионеров выделяется россиянин Саша Каун, занимающий третье место по процентной реализации двухочковых (70,2%). Присутствуют бывшие игроки ЦСКА и в таком компоненте, как реализация бросков из-за дуги. К уже упомянутым ранее Родригесу (третье место — 601 трёхочковый бросок) и Джеймсу (седьмое место — 525 бросков) прибавляется серб Милош Теодосич (шестое место — 576 бросков с периметра).

Реализованные штрафные броски — и вновь знакомые лица: Де Коло — второй (1087), Джеймс — третий (978). На линию штрафных бросков бывшие игроки ЦСКА тоже вставали чаще многих соперников: Джеймс занимает третье место с 1218 попытками, Де Коло — четвёртое (1169), а Хайнс — шестое (1026). Нандо и во время выступления в ЦСКА с линии штрафных почти не промахивался — не промахивается и сейчас, занимая почётное первое место (93%). На седьмой позиции по этому показателю литовец Марюс Григонис (90,5%), недолго, но всё же поигравший за красно-синих. Перечислять статистические показатели с экс-армейцами в первых рядах можно ещё довольно долго, поэтому будет проще сказать, какие ещё места в статистической иерархии Евролиги они занимают сейчас.

Никола Милутинов — седьмой по подборам в атаке (563).

Отелло Хантер — четвёртый по подборам в атаке (611).

Теодосич — пятый по передачам (1435).

Де Коло — первый в рейтинге эффективности (5052 балла); пятый по перехватам (335); 11-й по передачам (1057).

Джеймс — третий в рейтинге эффективности (4623 балла), девятый по передачам (1248); 11-й по перехватам (282).

Хайнс — первый по подборам в атаке (824); второй по подборам на обоих щитах (1852); третий по блок-шотам (320); пятый в рейтинге эффективности (4299 балла); 10-й по перехватам (287).

Родригес — второй по результативным передачам (1848); восьмой по перехватам (305); 10-й в рейтинге эффективности (4040 баллов).

Майк Джеймс, Нандо Де Коло, Кайл Хайнс, Серхио Родригес, Милош Теодосич, Саша Каун, Марюс Григонис, Отелло Хантер и Никола Милутинов. Всего девять игроков. Но отыскать графу в статистике, где нет имени хоть кого-то из них, крайне непросто. А ведь ещё есть Торнике Шенгелия, Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, которые в статистике тоже присутствуют, хоть и немного ниже топ-10. Не все они играли в ЦСКА одновременно. Но это и не так важно. Важнее, что каждый из них прошёл через московский клуб и внёс свой вклад в построение наследия армейцев. ЦСКА умел и умеет работать на трансферном рынке. Рано или поздно команда вернётся в Евролигу… то ли ещё будет!