Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Бурк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Заработавший более $ 100 млн, а потом обанкротившийся игрок НБА сделал заявление

Заработавший более $ 100 млн, а потом обанкротившийся игрок НБА сделал заявление
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Антуан Уокер дал совет начинающим баскетболистам по поводу сохранения и приумножения своих финансовых средств. Сам Уокер признал, что в своё время допустил ошибку, так как доверял финансы другим и не принимал активного участия в управлении капиталом. Антуан заработал более $ 100 млн в бытность игроком, но после завершения карьеры остался почти ни с чем, а после влез в долги.

«Лучше бы я подождал, пока закончится моя карьера, чтобы заняться инвестициями. Доверять деньги кому-то другому, особенно учитывая количество финансовых средств, было, вероятно, моей самой большой ошибкой. Именно этот урок я извлёк. Именно это я и стараюсь всегда говорить другим. В жизни мы совершаем ошибки… Встречаем плохих людей. Но продолжаем жить и учиться», — сказал Уокер на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

Материалы по теме
«У меня нет денег даже на чизбургер». Аллен Айверсон спустил $ 200 млн после ухода из НБА
«У меня нет денег даже на чизбургер». Аллен Айверсон спустил $ 200 млн после ухода из НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android