Заработавший более $ 100 млн, а потом обанкротившийся игрок НБА сделал заявление

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Антуан Уокер дал совет начинающим баскетболистам по поводу сохранения и приумножения своих финансовых средств. Сам Уокер признал, что в своё время допустил ошибку, так как доверял финансы другим и не принимал активного участия в управлении капиталом. Антуан заработал более $ 100 млн в бытность игроком, но после завершения карьеры остался почти ни с чем, а после влез в долги.

«Лучше бы я подождал, пока закончится моя карьера, чтобы заняться инвестициями. Доверять деньги кому-то другому, особенно учитывая количество финансовых средств, было, вероятно, моей самой большой ошибкой. Именно этот урок я извлёк. Именно это я и стараюсь всегда говорить другим. В жизни мы совершаем ошибки… Встречаем плохих людей. Но продолжаем жить и учиться», — сказал Уокер на канале ALL THE SMOKE в YouTube.