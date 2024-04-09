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Окаро Уайт высказался о предстоящем матче с «Зенитом», вспомнив поражение с разницей «-39»

Окаро Уайт высказался о предстоящем матче с «Зенитом», вспомнив поражение с разницей «-39»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт дал комментарий о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра состоится сегодня, 9 апреля, в Краснодаре. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Предыдущий матч команд закончился со счётом 106:67 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко
Зенит: Фрейзер, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подготовка к матчу с «Зенитом»? Мы одинаково готовимся к каждому матчу. Так что в этом плане всё более-менее как обычно. Мы хорошо изучили соперника. Обе команды знают, что именно стоит на кону. Так что, думаю, матч получится классным. Предыдущая победа Зенита» с разницей «+39»? Я не считаю, что этот счёт отражает актуальное соотношение сил. Меня удалили уже в начале третьей четверти. Только после этого они и создали такой отрыв – когда у нас уже не было полного состава», — приводит слова Уайта пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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