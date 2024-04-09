Окаро Уайт высказался о предстоящем матче с «Зенитом», вспомнив поражение с разницей «-39»

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт дал комментарий о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра состоится сегодня, 9 апреля, в Краснодаре. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Предыдущий матч команд закончился со счётом 106:67 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

«Подготовка к матчу с «Зенитом»? Мы одинаково готовимся к каждому матчу. Так что в этом плане всё более-менее как обычно. Мы хорошо изучили соперника. Обе команды знают, что именно стоит на кону. Так что, думаю, матч получится классным. Предыдущая победа Зенита» с разницей «+39»? Я не считаю, что этот счёт отражает актуальное соотношение сил. Меня удалили уже в начале третьей четверти. Только после этого они и создали такой отрыв – когда у нас уже не было полного состава», — приводит слова Уайта пресс-служба «Локомотива-Кубань».