Дрэймонд Грин обратился к эксперту НБА после его слов о Бронни Джеймсе

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал недавние слова известного эксперта НБА Колина Каухерда о Бронни Джеймсе – сыне лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее стало известно, что Бронни заявился на драфт 2024 года.

«Те же самые люди, которые сейчас возмущаются и говорят о связях, сами постоянно стремятся продвинуть своих детей повыше с помощью связей. Стажировка, поступление в колледж… Да, так устроен мир», — говорил Колин в своём подкасте.

«Скажи это громче, Колин», — написал у себя в социальных сетях Грин.

Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — независимо от того, в какой команде он будет выступать.