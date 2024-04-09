«Не знаю, что он будет делать в НБА». Приход сына Леброна в лигу — русская рулетка

19-летний Бронни Джеймс официально выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года, проведя один сезон за университет Южной Калифорнии в NCAA. Статистика и в целом игра юного баскетболиста не особо впечатляют. Собрали для вас мнения экспертов и неназванных руководителей из лучшей лиги мира, которые высказались об игре и перспективах в НБА сына легендарного Леброна Джеймса.

«Честно говоря, мы не возлагали больших ожиданий на Бронни в начале сезона. Я знаю, что в некоторых мок-драфтах он котировался в топ-20, но мы не рассматривали его как игрока такого калибра. Не знаю точно, какой будет его роль, и я думаю, что трудно представить его при обороне корзины. Он не очень хорошо играет на периметре, поэтому будет сложно раскрыть некоторые его преимущества, потому что не думаю, что команды собираются противостоять ему в защите. Ему, вероятно, дадут немного пространства [когда он докажет свои умения]. Думаю, что это будет скорее ставка на защиту и роль игрока в углу. Думаю, ему будет трудно сдерживать более быстрых защитников, он буквально умирает на некоторых заслонах, но работа продолжается», — поделился мнением эксперт сайта ESPN.

Действительно, на Бронни возлагались огромные надежды, и в школе он показывал шикарный уровень баскетбола. Кажется, ситуация с остановкой сердца, которая произошла летом 2023 года, сильно повлияла на его уверенность и на подготовку к сезону. Также много правильных вещей сказал неназванный работник одного из клубов НБА.

«Чувствую, что ожидания всегда были завышены. Он хороший игрок, но, если бы его ситуация была не такой, как сейчас, не уверен, сколько внимания он бы привлёк. Это просто одна из тех ситуаций, когда Бронни приходится нести бремя, и, с учётом всех обстоятельств, он проделал потрясающую работу с тем, что ему пришлось преодолеть. Он надёжный игрок. Я подумал, что он в целом неплохо бросал, особенно в прошлогоднем матче All-American, и он хороший спортсмен, но он маленький (для лёгкого форварда). Так что для него это одна из самых сложных задач… В НБА не так много таких парней, которые играют на высочайшем уровне. Вы можете выбрать себе роль, но, несмотря ни на что, это тяжёлая битва. Так что думаю, что это немного преувеличено с точки зрения ожиданий, но есть и шумиха, связанная с тем, что он сын Леброна.

Если он вернётся (в колледж), думаю, у него будет лучший год, потому что, надеюсь, его здоровье полностью стабилизируется и он сможет целый год тренироваться и сосредоточиться, и, возможно, ожидания снизятся, и он сможет просто играть. Возможно, это могло бы быть действительно полезно. Не знаю, сильно ли это изменит что-то в его жизни, но я бы предположил, что это будет его лучший сезон. Он вовсе не плохой игрок, в нём много хорошего, но есть и слабые стороны, связанные с ростом. Он может играть, но это сложно, я не знаю, что он будет делать в НБА».

Бронни Джеймс Фото: Getty Images

По словам этого человека, Бронни ещё не готов к уровню НБА. Вероятно, он прав. Большинство экспертов на американском телевидении прямо утверждают, что Джеймсу-младшему стоит провести ещё один сезон в колледже. Даже несмотря на то, что Бронни выставил свою кандидатуру на драфт, он всё ещё может провести следующий сезон за одну из команд в NCAA. Леброн пытается не лезть в судьбу молодого парня, но получается это со скрипом. Король ранее заявлял, что его основной мотивацией под конец карьеры является то, чтобы сыграть за одну команду с сыном.

Один из генеральных менеджеров команды Западной конференции сказал следующее в адрес Бронни Джеймса: «Он просто оказался в центре внимания до того, как был полностью готов, а потом добавились проблемы со здоровьем, что вы собираетесь с этим делать? Это не его вина. Мне немного жаль Бронни, потому что сейчас он попадает под горячую руку чаще, чем другие парни. Он ещё один новичок, у которого всё в порядке, но он просто находится под пристальным вниманием, и не по своей воле. Он никому не сделал ничего плохого».

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» намекал, что готов будет подписать контракт с любой командой НБА, которая выберет Бронни на драфте. «Озёрники» могут оказать семье Джеймсов услугу, если выберут молодого парня к себе, при этом Леброн поставит окончательную точку в НБА — повесит кроссовки на гвоздь. Сперва любителям баскетбола предстоит посмотреть за потугами Короля в плей-офф, а затем уже мы увидим, выберет ли кто-то Бронни на драфте или нет.