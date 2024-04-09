Рэймонд Фелтон назвал игрока, который лучше Леброна, Джордана и Брайанта как скорер

Бывший игрок НБА Рэймонд Фелтон высказал мнение, что 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони как скорер превосходит таких игроков, как Леброн Джеймс, Коби Брайант, Кевин Дюрант, Майкл Джордан и Трэйси Макгрэди.

«Как же здорово он умел забивать. Как легко у него это получалось. Честно говоря, я не знаю никого лучше. Я имею в виду Трэйси Макгрэди, Майкла Джордана, Коби Брайанта, Леброна Джеймса… всех этих парней.

Он здорово набирал очки на каждом уровне. Я действительно не знаю никого, кто был бы лучше него. Хорошая работа ног, безукоризненный бросок со средней дистанции, реализация трёхочковых, данк с сопротивлением. Всё, что вы пожелаете», — сказал Фелтон в эфире New York Basketball.