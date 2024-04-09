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Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус» в 33-м туре

Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус» в 33-м туре
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Пресс-служба Евролиги представила список лучших игроков 33 тура регулярного чемпионата по системе «плюс-минус». Возглавил его атакующий защитник Маркус Ховард, представляющий «Басконию» (+35). Вторым в списке идёт Уэйд Болдуин из «Маккаби» (+22). На третьем месте с показателем +21 сразу три баскетболиста: экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн, который сейчас выступает за «Анадолу-Эфес», Жоффри Ловернь из АСВЕЛа, а также ещё один бывший армеец Торнике Шенгелия («Виртус»).

Показатель «плюс-минус» отражает разницу заброшенных и пропущенных командой очков в то время, когда тот или иной игрок находился на площадке.

Евролига. «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив:

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