Александр Секулич пошёл на судей в концовке матча с «Зенитом» и получил технический

В Краснодаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит». Встреча закончилась победой гостей из Санкт-Петербурга со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26). В самой концовке главный тренер краснодарцев Александр Секулич, не справившись с эмоциями, подошёл вплотную к судьям, начав им что-то эмоционально говорить, за что получил технический фол.

Напомним, самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» был защитник Джейлен Бэрфорд. Своей команде он принёс 22 очка. Кроме того, в его активе три подбора и три результативные передачи. В составе «Зенита» лучшую результативность показал разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 21 очко. Кроме того, он отдал четыре результативные передачи.