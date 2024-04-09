Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Бурк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич пошёл на судей в концовке матча с «Зенитом» и получил технический

Александр Секулич пошёл на судей в концовке матча с «Зенитом» и получил технический
Аудио-версия:
Комментарии

В Краснодаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит». Встреча закончилась победой гостей из Санкт-Петербурга со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26). В самой концовке главный тренер краснодарцев Александр Секулич, не справившись с эмоциями, подошёл вплотную к судьям, начав им что-то эмоционально говорить, за что получил технический фол.

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко
Зенит: Фрейзер, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер

Напомним, самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» был защитник Джейлен Бэрфорд. Своей команде он принёс 22 очка. Кроме того, в его активе три подбора и три результативные передачи. В составе «Зенита» лучшую результативность показал разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 21 очко. Кроме того, он отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Зенит» переиграл «Локо» в скандальной концовке. Секулич подставил свою команду?
«Зенит» переиграл «Локо» в скандальной концовке. Секулич подставил свою команду?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android